Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал идею об отмене лимита на легионеров в РПЛ.

«Если вы думаете, что уберем лимит, у нас появится много легионеров и это сразу же полностью перевернет ситуацию с футболом в России, то вы ошибаетесь. Вопрос не только в лимите. Здесь нет односложного ответа. Надо принять уравновешенное решение, необходима золотая середина», – цитируют Шварца «Известия».

Наставник «Динамо» хотел бы обратить внимание на футбольное образование, которое спортсмены получают в России. Он утверждает, что к этому вопросу необходимо подходить комплексно и, прежде всего, сосредоточиться на качестве знаний в футбольных школах.

В таблице РПЛ после 10-го тура «Динамо» занимает второе место с 19 очками. В последнем матче московская команда уступила «Крыльям Советов» 0:1.