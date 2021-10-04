Сегодня, 4 октября, «Зенит» в Санкт-Петербурге примет казахстанскую «Астану» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

В прошлом сезоне «Зенит», впервые в истории, добился победы в регулярном чемпионате. Команда проиграла в плей-офф только будущему чемпиону – ЦСКА.

В этом году клуб начал чемпионат с уверенной победы над «Калевом». Разница очков в матче – 15. Первого октября «Зенит» обыграл УНИКС с минимальным разрывом – 70:69 в матче первого тура Евролиги.

Статистика очных противостояний также в пользу питерской команды. «Зенит» выиграл 10 из 15 очных встреч с клубом из Казахстана. Напомним, что из Казахстана ушел основной снайпер – Джеремайя Хилл.

Прямая трансляция матча доступна здесь.

Матч пройдет на «Сибур Арене». Начало встречи – в 19:00 по московскому времени.