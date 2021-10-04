Уже завтра, 5 октября, на Международную космическую станцию отправится экипаж для съёмки первого художественного фильма в космосе. Звёздами амбициозного проекта Первого канала являются режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд — госкомиссия уже утвердила их в составе экипажа корабля «Союз МС-19».

Кинорежиссёр Клим Шипенко известен по своим работам «Текст» и «Холоп». Про космос Шипенко уже снимал кино — в 2017-м году в прокат вышел фильм «Салют-7», где он выступил и режиссёром, и сценаристом, и даже сыграл маленькую роль. Правда, тот фильм все же снимался на земле, а картину «Вызов» будут производить в космосе. Юлия Пересильд снималась в «Битве за Севастополь», экранизации романов «Зулейха открывает глаза» и «Черновик», а также в множестве других телевизионных и кинопроектах.

«Вызов» — название говорящее, поскольку Первый канал действительно бросил вызов, решившись на съёмки фильма в космосе. Для того, чтобы осуществить задуманное, касту фильма и съёмочной группе пришлось много тренироваться и преодолевать себя.

Начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина Максим Харламов рассказал о подготовке участников полёта в шоу «Вечерний Ургант». По его словам, подготовка непрофессионалов для полёта в космос заняла четыре месяца, при этом без учёта медицинского отбора. По словам эксперта, сейчас Пересильд и Шипенко готовы к съёмкам фильма в космосе. «Комплексные тренировки показали, что в рамках своих функций, компетенций они работают замечательно», — отметил Харламов. Обучение актриса и режиссер проходили у очень опытных инструкторов.

Космонавт Олег Котов в интервью РИА Новости рассказал о том, что придётся пережить Пересильд, Шипенко и всей съёмочной группе — это не только огромное волнение, но и огромные перегрузки, в том числе, при отделении частей ракет. По словам Котова, самым жёстким станет отделение второй ступени — это сравнимо с попаданием в зону турбулентности, а затем с перегрузками при ДТП. «Через секунду — пинок, сопоставимый с тем, как если бы в легковую машину въехал грузовик. Вроде мощный удар, но не резкий. Это скорее толчок вперёд», — отметил Котов.

Возвращение Шипенко и Пересильд ожидается уже на другом корабле — «Союзе МС-18», вместе с ними будет космонавт Олег Новицкий — он ещё с весны находится на МКС.