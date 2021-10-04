Российский арбитр Сергей Карасев обслужит матч полуфинала Лиги наций между национальными командами Италии и Испании.

Помогать рефери будут соотечественники Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным судьей назначен Сергей Иванов, на VAR будет работать Пол ван Букель из Нидерландов и немец Кристиан Дингерт.

В другом полуфинальном матче встретятся сборные Бельгии и Франции. Финальная игра назначена на 10 октября. Она пройдет в Милане.

Матч между сборными Италии и Испании пройдет в Милане 6 октября. Начало встречи назначено на 21:45 по московскому времени.

Сергей Карасев с 2013 года входит в элитную категорию арбитров УЕФА. На прошедшем чемпионате Европы он работал на трех матчах в качестве главного арбитра.