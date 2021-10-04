Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему вызвал полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в расположение национальной команды.

«Так как в воскресенье в матче за «Монако» получил травму Александр Головин, и пока нет уверенности, что он сможет принять участие на сборе, тренерский штаб решил вызвать в команду Ильзата Ахметова«, – цитирует Карпина пресс-служба РФС.

Вчера, 3 октября, Российский футбольный союз сообщил, что решение об участии Головина в матчах отбора на ЧМ-2022 года будет принято после проведения медицинского обследования. Врачи «Монако» проверят состояние футболиста после травмы.

Напомним, из-за травм сборной России не смогут помочь полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов и защитник «Локомотива» Станислав Магкеев. Вероятно, полузащитник «Химок» Денис Глушаков и защитник «Рубина» Илья Самошников также не смогут сыграть за национальную сборную. Вопрос об их участии в матчах решает медицинский штаб национальной команды. Полный список потерь сборной России перед октябрьскими матчами – здесь.

В октябре сборная России проведет два матча квалификации. 8 октября россияне сыграют со Словакией в Казани, а 11 октября – со Словенией в Мариборе.