Стало известно расписание турнира по фигурному катанию Finlandia Trophy. Этап серии Challenger пройдет в Эспоо (Финляндия) с 7 по 10 октября.

Откроют соревнования короткие программы пар. Начало – в 14:45 по московскому времени. В 17:25 на лед выйдут мужчины с КП.

В пятницу, 8 октября, в 13:00 свои произвольные программы представят пары, в 16:00 — мужчины.

На субботу запланированы ритм-танец в 13:00, короткие программы у женщин в 16:05.

В воскресенье, 10 октября, фигуристы представят произвольный танец в 13:00, а в 16:30 на лед выйдут женщины с произвольной программой.

Россию на турнире представят Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Алена Косторная, Елизавета Туктамышева, Камира Валиева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова и Иван Букин и другие.

В 2020 году Finlandia Trophy был отменен из-за пандемии коронавируса. В 2019-м в Финляндии победила Алена Косторная, а Елизавета Туктамышева взяла серебро.