Глава Формулы-1 Стефано Доменикали рассказал о том, что гоночный календарь на сезон-2022 будет изменен. Функционер заметил, что перемены в календаре связаны с проведением чемпионатом мира по футболу.

Доменикали сообщил, что календарь на следующий сезон будет состоять из 23 гонок. Функционер рассчитывает на то, что не придется менять порядок проведения соревнований из-за коронавирусных ограничений. Доменикали отметил, что во время составления календаря учитываются и логистические проблемы.

Пока глава Формулы-1 не может раскрывать подробности, но сообщает, что сезон-2022 начнется в середине марта и закончится в середине ноября. Изменения связаны с проведением чемпионата мира по футболу.

Напомним, ЧМ-2022 в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее глава Формулы-1 отметил высокий уровень организации Гран-при России в Сочи и пообещал провести уникальный этап в следующем году.