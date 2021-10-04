Матч регулярного сезона КХЛ между СКА и «Локомотивом» пройдет 5 октября в «Ледовом дворце» в Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени.

За 13 игр сезона команда из Санкт-Петербурга взяла 19 очков. В последнем матче, 3 октября, подопечные Валерия Брагина обыграли «Нефтехимик» со счетом 2:0. После этого клуб закрепился на третьем месте в таблице Западной конференции.

«Локомотив» с приходом нового тренера оформил три победы подряд. Команда из Ярославля под руководством Игоря Никитина выиграла «Авангард» (4:1), «Витязь» (4:1) и «Барыс» (4:3), но остается на седьмом месте в зачете.

В предыдущий раз команды встречались 4 сентября, и СКА на выезде одержал победу в серии буллитов 3:4 (1:3).