Во вторник, 5 октября, игровой день открывает встреча «Ак Барс» – «Динамо Мн» в 19:00 по московскому времени.

Матчи СКА – «Локомотив», «Сочи» – «Салават Юлаев» и «Спартак» – «Металлург Мг» начнутся параллельно в 19:30 по московскому времени.

Последнее противостояние петербуржцев и ярославского «Локомотива» состоялось 4 сентября, и СКА на выезде одержал победу в серии буллитов 3:4 (1:3). Сейчас в таблице команда Валерия Брагина занимает третье место, а их соперники держатся на седьмой позиции в Западной конференции.

С приходом Андрея Назарова на пост главного тренера «Сочи» команда успела дома проиграть минскому «Динамо» 3:7 и остаться на последнем месте. С начала сезона на их счету только восемь очков. «Салават Юлаев» с 20 очками догоняет «Магнитку».

«Спартак» встретится с лидером Восточной конференции. «Металлург Мг» уже уверенно набрал 24 очка в 13 играх и только единожды проиграл, матч в Москве может продолжить их победную серию.