На выходных в РПЛ вновь прогремел судейский скандал с участием арбитров встречи ЦСКА — «Краснодар». За игру рукой Игоря Дивеева в своей штрафной судьи не назначили пенальти — причём арбитр на VAR Василий Казарцев, видя повтор эпизода, так и не порекомендовал главному судье Владимиру Москалеву наказать ЦСКА.

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурьянц последний год проводит настоящую чистку в футбольном арбитраже, но ошибки продолжают случаться, причем даже такие яркие и очевидные. Каждый из арбитров РПЛ прошел огромный и долгий путь, чтобы судить на таком уровне — откуда тогда столько отстранений и столько глупых ошибок?

Какой путь проходят арбитры до того, чтобы стать главным арбитром матчей РПЛ

Может ли стать арбитром человек с улицы или необходимо иметь какое-то спортивное прошлое? Для того чтобы стать футбольным судьёй, нужно пройти специальное обучение. При региональных футбольных федерациях обычно существуют центры подготовки арбитров. Около трёх лет будущие судьи посещают специальные теоретические семинары, а также ходят на занятия по физической подготовке, причём далеко не каждый может выдержать нагрузки, типичные для арбитра.

Перед экзаменами арбитры практикуются в товарищеских матчах, а затем их могут начать подключать уже к официальным играм. Категория за категорией судьи получают возможность работать на более крупных матчах — повышение от третьей до первой категории, затем — всероссийская, и уже после — международная (арбитр ФИФА).

Если человек планирует долгую судейскую карьеру, то можно начинать обучение уже в молодом возрасте, с 18-20 лет, чтобы затем набираться опыта в матчах низших лиг и постепенно получать повышение в классе. Матчи профессиональных футбольных турниров в высших лигах можно обслуживать до 45 лет, в массовом и любительском футболе таких ограничений нет.

Экс-арбитр Игорь Федотов отмечал, что в этом деле также необходима удача. В интервью Sport24 он отметил, что может повезти и на тебя обратят внимание, а можно работать хорошо и так и остаться на своем текущем уровне.

За что арбитров отстраняют?

Быть арбитром сложно не только с точки зрения психологической устойчивости (такой уровень стресса попробуй найди в другой профессии), но и с точки зрения регламента — отстранения случаются сплошь и рядом, а какие-то вещи могут поставить крест на любой футбольной деятельности. Нервы же могут провоцировать и ошибки.

Арбитры должны всячески демонстрировать свою неподкупность, и если они сталкиваются с любой попыткой повлиять на исход матча, то должны сообщать об этом в вышестоящие организации. Такую ошибку совершил Сергей Лапочкин: он не сообщил в УЕФА о том, что через него пытались повлиять на исход встречи. В итоге россиянин получил отстранение на 10 лет от футбольной деятельности — а так как ему уже 40 лет, это означает фактический конец карьеры арбитра.

Отстраняют арбитров и за ставки, что вполне естественно. Последнее громкое дело прошло с участием Александра Шимарыгина, который работал помощником арбитра в матчах РПЛ и ФНЛ, а также Кубке России. Он умудрился сделать ставки в общей сумме на 65 миллионов рублей, причём был зарегистрирован в одной из букмекерских контор под собственным именем! Поистине уникальный кейс.

Безусловно, отстраняют судей и за ошибки. В этом году за систематические грубые нарушения пожизненное отстранение получил Михаил Вилков. По сути, его дисквалифицировали с формулировкой «за утрату доверия»: такие ошибки, которые совершал он, в том числе и с системой VAR, не соответствуют статусу арбитра РПЛ. Без пожизненного отстранения, но с неопределённой судьбой остались Станислав Васильев и Евгений Турбин — в РПЛ они теперь не судят и придётся долгое время реабилитироваться.

Наконец, в пандемию отстранение можно получить и по другой интересной причине. Арбитр Николай Волошин, по информации СМИ, ездил на матчи ФНЛ с поддельными ПЦР-тестами на коронавирус, подвергая риску здоровье коллег и футболистов. В список арбитров РПЛ Волошин не проходил ещё в прошлом сезоне из-за качества своей работы, так что и на новый его включать не стали, учитывая обстоятельства с поддельными тестами.

Что ждет Василия Казарцева, фигуранта последнего судейского скандала? Еще на старте прошлого сезона РПЛ гремела фамилия этого арбитра и его «Проверим, проверим» после матча «Спартак» — «Сочи». После этого Казарцев пережил тест на полиграфе, затем очищение в ФНЛ и возвращение в РПЛ, а затем новые множественные ошибки. В будущем Казарцева может ждать судьба Вилкова, который также допускал много ляпов. С одной стороны, работа судьи действительно очень нервная, и ошибки понятны, но когда они происходят из матча в матч — человек, вероятно, действительно не подходит для этого дела.

Новому главе департамента судейства Витору Перейре придется непросто на новой должности. Хочется пожелать ему брать пример с Ашота Хачатурьянца, строже относиться к работе арбитров и хотя бы не возвращать их из «ссылки» в ФНЛ слишком рано.