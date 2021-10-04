В Санкт-Петербурге на «Сибур Арене» стартовал баскетбольный матч между «Зенитом» и «Астаной». Команды встречаются в рамках Единой лиги ВТБ, они вышли на паркет в 19:00 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

Подопечные Хави Паскуаля начали регулярный чемпионат с победой над эстонским «Калевом». Игра, состоявшаяся 26 сентября в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 75:60. Кроме того, «Зенит» выиграл первый матч Евролиги, в котором встречался с казанским УНИКСом (70:69).

Для «Астаны» сегодняшняя игра станет первой в новом сезоне Единой лиги ВТБ. Ранее команда из Нур-Султана дважды подряд обыграла «Атырау» на турнире в Казахстане.