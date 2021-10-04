ATP сообщила, что началось расследование по делу о домашнем насилии теннисиста Александр Зверева. Четвертую ракетку мира обвиняла бывшая девушка.

«Обвинения, выдвинутые против Александра Зверева, серьёзны, и мы обязаны их рассмотреть. Мы надеемся, что наше расследование позволит нам установить факты и принять меры касаемо дальнейших действий. Мы полагаем, что Зверев приветствует наше расследование, и признаём, что он отверг все обвинения», — цитирует сайт ATP генерального директора федерации Массимо Кальвелли.

Александр Зверев занимает четвёртое место в рейтинге ATP. Лучший результат немца на турнирах «Большого шлема» — выход в финал Уимблдона в 2020 году. В этом году он стал олимпийским чемпионом в одиночном разряде, обыграв в финале российского теннисиста Карена Хачанова.