Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич может возглавить итальянскую «Специю».

Как сообщает сайт «Матч ТВ», руководство итальянского клуба недовольно результатом работы тренера Тьягу Мотты. В семи матчах «Специя» набрала всего четыре очка и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице. В связи с этим руководство хочет отправить главного тренера в отставку и ищет ему замену.

Напомним, ранее появилась информация, что Николич вскоре покинет «Локомотив». Сейчас «железнодорожники» идут на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 17 очков после 10 туров.

Под руководством Николича «Локомотив» занял второе место в сезоне-2019/20, стал третьим в сезоне-2020/21 и завоевал Кубок России.