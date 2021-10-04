Российский боец ММА Фёдор Емельяненко раскритиковал Федерацию бокса России за организацию поединков с участием блогеров и других людей, не являющихся спортсменами.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Емельяненко заявил, что организация убивает бокс проведением подобных боев. По его мнению, такие поединки не способствуют популяризации вида спорта.

«Особенно обидно за ребят-боксеров, которые стали олимпийскими чемпионами или чемпионами мира. Думаю, они зарабатывают гораздо меньше, чем заработали за бой блогер Тарасов и Александр Емельяненко, об образе жизни которого все знают», — сказал Емельяненко.

Напомним, ранее Александр Емельяненко, младший брат Фёдора, провел поединок с блогером Артемом Тарасовым в рамках промоушена «Наше Дело». Федерация бокса России не помогала в организации встречи, но до этого провела ряд турниров с участием Тарасова, стронгмэна Михаила Кокляева, Дениса Вильданова и др.