Бывший главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский заявил, что не вернется к тренерской деятельности в сезоне 2021/22.

В апреле 2021 года специалист ушел в отставку по состоянию здоровья. Сейчас физическое состояние его не беспокоит, но продолжать работать он не готов.

«Со здоровьем, слава богу, все нормально. Сейчас пока занимаюсь своими делами. Процесс подготовки сборной команды уже идет, поэтому каким-либо образом вмешиваться в него не планирую», – цитирует Польховского ТАСС.

Экс-тренер российской команды добавил, что не будет рассматривать предложения региональных и зарубежных сборных.

На протяжении тренерской карьеры Валерий Польховский неоднократно привлекался в национальную команду. В декабре 2019 года он приступил к работе в должности вице-президента СБР по организации деятельности сборных, а в августе 2020 года стал главным тренером сборной России.