Биатлонист сборной России Матвей Елисеев поделился с подписчиками новой фотографией. На своей странице в «Инстаграме» он опубликовал снимок с чемпионом мира Александром Логиновым.

«Красивый и молодой Александр Логинов, ну и я затесался рядом», — написал Елисеев.

Напомним, 28-летний Елисеев начинал подготовку к новому сезону в группе Юрия Каминского, но из-за конфликта с тренером перешел в команду Сергея Башкирова. На сборе биатлонист самостоятельно проводил тренировки, что негативно сказалось на его состоянии.

29-летний Логинов — чемпион мира 2020 года в спринте, серебряный и четырехкратный бронзовый призер чемпионатов мира.

Помимо Елисеева и Логинова, в группу Башкирова входят Евгений Гараничев, Максим Цветков и Василий Томшин.