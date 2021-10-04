Роспотребнадзор выступил с официальным заявлением, в котором говорится, что в России не вводились дополнительные ограничения на проведение массовых мероприятий.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об остановке проведения массовых мероприятий по всей стране. Её слова были интерпретированы неправильно: многие подумали, что речь идет о введении нового запрета, но на самом деле Попова говорила о текущем положении.

«В настоящее время решение о возможности проведения массовых мероприятий принимаются главами регионов совместно с главными санитарными врачами регионов при достижении определенных показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию», — говорится в новом заявлении организации.

Напомним, на данный момент в России нет ни одного субъекта, в котором разрешено проведение мероприятий с количеством участников более 3 тысяч человек. Мероприятия с участием 1-3 тысяч человек проводятся в двух регионах. Также разрешены COVID-free мероприятия, организованные по специальным правилам.