Спортсмены не смогут проверить место соревнований, к нему допущен только технический персонал.

«Оргкомитет в сотрудничестве с Международным олимпийским комитетом и IBU предлагает четыре тестовых дня техническим специалистам из национальных федераций и национальных олимпийских комитетов — с 28 по 31 декабря 2021 года», – цитирует представителя Международного союза биатлонистов (IBU) ТАСС.

Также источник отмечает, что персонал команд во время визита сможет протестировать лыжи и лыжные мази.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года без иностранных болельщиков. Биатлонный стадион расположен за пределами Пекина — в Чжанцзякоу, в 200 км от столицы. Первая гонка на нем пройдет 5 февраля.