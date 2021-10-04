Нападающий сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанн сообщил, что не поможет своей команде в предстоящих матча обора на чемпионат мира-2022. Спортсмен продолжает восстанавливаться после травмы бедра.

«Здравствуйте, друзья. Я не смогу играть за сборную в ближайших матчах, приношу свои извинения. В любом случае удачи Норвегии», — написал Холанд у себя в «Твиттере».

Из-за травмы Холанн пропустил три последних матча дортмундской «Боруссии», за которую выступает с 2020 года.

Напомним, в текущем месяце сборная Норвегии проведет два матча. 8 октября команда на выезде сыграет с Турцией, а спустя три дня на своем поле примет Черногорию. Обе игры начнутся в 21:45 по московскому времени. Норвежцы делят с Нидерландами лидерство в отборочной группе G.