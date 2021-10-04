Российская гимнастка Дина Аверина победила в индивидуальном многоборье на международном турнире Olympico Cup-2021, который состоялся в Москве.

23-летняя спортсменка вышла в лидеры по итогам первого дня соревнований, набрав 59,200 балла за упражнения с обручем и мячом. Во второй день спортсменки показали упражнения с булавами и лентой, Авериной удалось сохранить лидерство и набрать 113,700 балла в общей сумме.

Второе место заняла её сестра-близнец Арина Аверина, результат которой составил 111,900 балла. Замкнула тройку призеров еще одна россиянка Лала Крамаренко, набравшая 109,550.

Напомним, на прошедшей в Токио Олимпиаде Дина Аверина завоевала серебряную медаль, Арина стала четвертой. Спортсменки планируют выступить на следующих Играх.