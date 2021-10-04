Экс-игрок сборной России по футболу Динияр Билялетдинов поделился своим мнением об отмене лимита и о качестве детского футбола в стране.

Спортсмен считает отмену лимита на легионеров частью глобального изменения в структуре нашего футбола.

«Да, можно пересматривать это дело в сторону уменьшения, увеличения, вообще отмены. Но мне кажется, кардинальные проблемы идут в системе воспитания и подготовке детей, нехватка качественных условий для тренировок, качественных тренеров не хватает. Но если взять и лимит отменить, то это не панацея», – цитирует футболиста ТАСС.

С начала сезона 2020/21 количество иностранных игроков на поле не ограничено, при этом в заявке их не может быть больше восьми.

Отметим, что ранее о проблеме высказался бывший тренер сборной России Валерий Газзаев.