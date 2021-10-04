Гонщики «Хааса» Мик Шумахер и Никита Мазепин поделились мнениями о том, необходим ли команде опытный резервный пилот.

Шумахер не видит в этом необходимости, поскольку резервные пилоты проводят очень мало времени за рулем болида.

«Конечно, сложно сказать, как всё в итоге сложится, но я считаю, что мы делаем всё возможное и добиваемся максимума от машины», — цитирует Шумахера Autosport.

Мазепин придерживается другой точки зрения: на его взгляд, команде не помешает резервный гонщик.

«Вообще, это не наше дело. Но если бы спросили моё мнение, то я бы сказал, что любая помощь не помешает. Я открыт к любым решениям. Но окончательное решение за Гюнтером Штайнером, он руководит командой. От меня здесь ничего не зависит, я слишком молод для таких решений», — сказал Мазепин.

Напомним, Шумахер и Мазепин проводят дебютный сезон в Формуле-1, в прошлом году они оба выступали в Формуле-2.