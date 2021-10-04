Российская гимнастка Арина Аверина призналась, что они с сестрой Диной хотели завершить карьеру после Олимпийских игр в Токио.

«Мысли завершить карьеру были в первую очередь из-за того, что мы боялись такого же судейства. Это одна из главных причин. Ирина Александровна нас убедила остаться, и спасибо ей большое. Как видите, мы снова здесь и снова выступаем», — приводит слова Авериной «Матч ТВ».

Напомним, на Олимпиаде в Токио Арина заняла четвертое место, а Дина стала второй. Победу одержала представительница Израиля Линой Ашрам. Результаты вызвали общественный резонанс, поскольку победительница уронила ленту в последнем упражнении.

Сегодня, 4 октября, Дина и Арина Аверины заняли первое и второе места на международном турнире в Москве. Третьей стала Лала Крамаренко.