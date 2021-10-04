Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал правила выхода в финал юниорской серии Гран-при по фигурному катанию.

В финале одиночных разрядов (юниоры и юниорки) гарантированно выступят победители каждого из семи этапов Гран-при. Если в число победителей войдут менее шести разных фигуристов (это возможно в случае, если один спортсмен выиграет два этапа), то в финале смогут выступить спортсмены, занявшие второе и третье места с лучшими баллами. Япония как принимающая сторона получит «уайлд кард» — по одной «путёвке» в мужском и женском катании.

Так как российские фигуристы не выступали на двух этапах в Куршевеле, в финале точно будет как минимум по два спортсмена из других стран.