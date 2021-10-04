Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев вышел в финал чемпионата мира, который проходит в Осло (Норвегия).

В полуфинальной схватке в весовой категории до 97 кг он одержал уверенную победу над украинцем Магомедом Закариевым (11:0). Поединок состоялся сегодня, 4 октября.

Схватка за золотую медаль будет проходить во вторник, соперником Садулаева станет американец Кайл Снайдер. Примечательно, что спортсмены встречались в финале Олимпийских игр-2020 в Токио, тогда победу одержал россиянин.