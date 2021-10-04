Международный союз конькобежцев (ISU) объявил календарь юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2022/23. Россия не примет ни одного этапа.

Как и в нынешнем сезоне, серия стартует во французском Куршевеле, первый этап пройдет 24-27 августа. Второй этап будет проходить в чешской Остраве с 31 августа по 3 сентября.

Затем с 7 по 10 сентября будут проходить соревнования в Риге (Латвия), после чего состоится этап в Ереване (Армения, 21-24 сентября).

Пятый этап Гран-при стартует 28 сентября в Загребе (Хорватия) и продлится до 1 октября. После этого фигуристы с 5 по 8 октября будут выступать в польском Гданьске, а заключительный этап состоится в Энье (Италия) 12-15 октября.