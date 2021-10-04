Российские фигуристки Софья Акатьева, Вероника Жилина и Аделия Петросян вышли в финал юниорской серии Гран-при.

Также в финале женского одиночного катания выступят американки Линдси Торнгрен и Изабо Левито. Ещё одна финалистка определится по итогам заключительного этапа Гран-при, а седьмая путевка будет обеспечена спортсменке из Японии, так как ISU предоставил «уайлд кард» принимающей стороне.

В мужском одиночном катании выступят россияне Кирилл Сарновский, Глеб Лутфуллин и Илья Яблоков, американец Илья Малинин и канадец Уэсли Чу. Еще два финалиста будут определены позднее.

В парном катании будет всего четыре финалиста, в число которых точно войдут Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев и Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков.

В танцах на льду известны пять финалистов: россияне Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол и Ирина Хавронина/Дарио Чиризано, американцы Катарина Вольфкостин/Джеффри Чен и Уна Браун/Гейдж Браун, канадцы Натали Д’Алессандро/Брюс Уэделл.

Напомним, сегодня ISU опубликовал обновленные критерии отбора в финал юниорской серии Гран-при, согласно которым путевки в решающую стадию соревнований получат победители этапов и фигуристы, ставшие лучшими среди 2-3 мест, если победителей окажется недостаточно.