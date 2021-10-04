Норвежский биатлонист Тарьей Бё перепутал российского лыжника Сергея Устюгова с биатлонистом Евгением Устюговым, обвиненным в употреблении допинга.

В автобиографической книге, выпущенной Тарьеем совместно с братом Йоханнесом, норвежец прокомментировал результаты чемпионата мира-2011 в Ханты-Мансийске, где он завоевал три золотые и две бронзовые медали. Единственной гонкой, где старший Бё не попал в призы, стал масс-старт. Тарьей занял четвертое место, а Евгений Устюгов завоевал серебро.

«Возможно, я получу бронзовую медаль чемпионата мира — 2011, потому что россиянин Сергей Устюгов, взявший серебро в масс-старте, был пойман на допинге после перепроверки старых проб», — написал Бё в книге.

Тарьей подчеркнул, что может стать первым биатлонистом, который завоевал медали в каждой гонке чемпионата мира.

«Несмотря на то что мошенник лишил меня возможности насладиться моментом, я всё равно буду гордиться этим столь же сильно», — добавил Бё.

Напомним, ранее Евгения Устюгова лишили эстафетного золота Сочи-2014 из-за обвинений в допинге, бронза перешла к сборной Норвегии. В отношении экс-биатлониста продолжаются разбирательства.