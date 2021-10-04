Защитник «Спартака» и сборной России по футболу Георгий Джикия стал героем нового выпуска «ДНК-шоу» на телеканале «Пятница!»

Анализ показал, что у футболиста активны два гена лишнего веса: PPARG (ожирение при повышенном потреблении жиров) и LEP (избыточный вес, связанный с гормоном насыщения лептином).

Джикия признался, что очень любит вкусно покушать и иногда употребляет фастфуд. При этом он отметил, что необходимость соблюдать режим с утра до вечера — это стереотип, в который верят только диванные эксперты.

«Вообще, за день до игры мы заезжаем в гостиницу, где команда уже непосредственно готовится к игре. На следующий день команда собирается на завтраке — все выспались, все хорошо. А после матча, и это ни для кого не секрет, нужно что-то быстро покушать, желательно, чтобы это было немного жирное или сладкое, чтобы восстановить все быстро в организме», — сказал Джикия.

Напомним, Джикия выступает за «Спартак» и сборную России с 2017 года, в обеих командах он является капитаном. В октябре ему предстоит принять участие в матчах отбора на чемпионат мира против Словакии и Словении.