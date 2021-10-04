Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что братья Тарьей и Йоханнес Бё допустили фактическую ошибку в своей автобиографической книге.

«Дьявол всегда в деталях! Братья Бё в своей книжонке перепутали Евгения Устюгова с лыжником Сергеем! Братушки, я думал, вы умные. А вы как Брежнев и Малая Земля. Писатели хреновы», — написал Губерниев в своём «телеграм-канале».

Напомним, в недавно вышедшей книге Тарьей прокомментировал результаты чемпионата мира-2011 в Ханты-Мансийске. Единственной гонкой, где старший Бё не попал в призы, стал масс-старт: норвежец занял четвертое место, а Евгений Устюгов завоевал серебро.

Говоря о той гонке, Тарьей заявил, что еще может попасть в число призеров, если Устюгова дисквалифицируют за допинг. Норвежец назвал россиянина мошенником, но при этом перепутал его с лыжником Сергеем Устюговым.

«Возможно, я получу бронзовую медаль чемпионата мира — 2011, потому что россиянин Сергей Устюгов, взявший серебро в масс-старте, был пойман на допинге после перепроверки старых проб. <…> «Несмотря на то что мошенник лишил меня возможности насладиться моментом, я всё равно буду гордиться этим столь же сильно», — написал Бё.