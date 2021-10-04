Экс-главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал конфликт между Матвеем Елисеевым и старшим тренером мужской команды Юрием Каминским.

Польховский признался, что не располагает полной информацией об инциденте, поэтому не может сделать правильный вывод. По его мнению, прав должен быть тренер, но сейчас его функции утратили свою значимость.

«Институт тренеров должен занимать более значимое место. Союзу биатлонистов России необходимо укреплять тренерский корпус, причем не только тренеров сборной команды, начинать надо с регионов. Сейчас такая ситуация оставляет желать лучшего», — приводит слова Польховского ТАСС.

Специалист подчеркнул, что в тех видах спорта, где к тренерам относятся с большим признанием, можно видеть более высокие результаты.

«Если тренеру доверяют, то на него должны работать, вопросы должны решать совместно с руководством федерации, а не по принципу «лебедь, рак и щука», — сказал Польховский.

Напомним, в августе Елисеев покинул расположение команды во время тренировочного сбора на Семинском перевале. Он совершил сплав по реке, что негативно сказалось на его состоянии. Каминский остался недоволен поступком спортсмена, и между ними произошел конфликт. В итоге Елисеев перешел в группу Сергея Башкирова.