Президент Федерации художественной гимнастики России (ФХГР) Ирина Винер-Усманова сообщила, что российскую команду не пустили на постолимпийский турнир в Израиле.

По словам Винер-Усмановой, российским спортсменкам не разрешили выступить из-за того, что он представляют страну из красной ковидной зоны.

«Мы каждый день писали письма, и нам сказали, что Министерство здравоохранения не пускает Россию. Почему-то Япония нас на Олимпиаду пустила из красной зоны, а Израиль не пустил. Там было восемь судей, которые были на Олимпийских играх. И нас там не хотели видеть, как я понимаю», — цитирует Винер-Усманову «Спорт-Экспресс».

Напомним, в августе на Олимпийских играх в Токио российская гимнастка Дина Аверина сенсационно заняла второе место, уступив израильтянке Линой Ашрам. Арина Аверина осталась без медали, став четвертой.