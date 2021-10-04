Главный тренер сборной Украины Александр Петраков сообщил, что команда испытывает кадровые проблемы перед октябрьскими матчами отбора на чемпионат мира-2022.

По словам специалиста, помочь команде не смогут Виталий Миколенко, Виталий Буяльский, Денис Бойко и Александр Зинченко.

Миколенко и Буяльский выбыли из-за повреждений приводящей мышцы, Бойко не сыграет по семейным обстоятельствам.

«Не могу сказать по поводу Игоря Харатина — он еще в дороге. И Андрей Ярмоленко — он еще едет. А так всех в обойме будет 24 человека. Зинченко? Мы с ним разговаривали. Саша очень извиняется, расстроен, что не может помочь сборной. Зинченко не будет, он приступит к основной группе где-то 8-10 октября», — приводит слова Петракова Tribuna.com.

Напомним, что по решению Петракова в расположение сборной Украины не был вызван полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский. 9 октября команда сыграет с Финляндией, 12 октября — с Боснией и Герцеговиной.