ЦСКА на своей площадке обыграл пекинский «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила в Москве на «ЦСКА Арене» и завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

Гости вышли вперед на пятой минуте встречи, отличился Спенсер Фу. «Армейцам» удалось отыграться до перерыва, шайбу на 10-й минуте забросил Михаил Григоренко. В роли его ассистентов выступили Артем Сергеев и Сергей Плотников.

Во втором периоде Константин Окулов вывел ЦСКА вперед, ассистентские очки набрали Александр Попов и Максим Сорокин. После второго перерыва Павел Карнаухов с передачи Антона Слепышева отправил еще одну шайбу в ворота «Куньлуня». За 30 секунд до финальной сирены Григоренко оформил дубль, поразив пустые ворота. Ему ассистировали Плотников и Сергеев.