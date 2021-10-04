Бывший футболист «Фиорентины» Массимо Орландо прокомментировал поражение команды от «Наполи» (1:2) в седьмом туре Серии А.

По мнению эксперта, до второго пропущенного гола «Фиорентина» оставалась в игре и даже имела шансы на победу. В первом тайме футболисты действовали хорошо, но слишком высокая защита стала проблемой для команды.

«В целом, это хорошее начало сезона, мы должны быть очень рады пятому месту. «Фиорентина» играет хорошо, мы весело проводим время. Кокорин? Каждый раз, когда я вижу его на поле, он напоминает мне кого угодно, только не футболиста», — приводит слова Орландо Violanews.

Напомним, Кокорин перешел в «Фиорентину» в 2021 году из московского «Спартака». В текущем сезоне он принял участие в матчах с «Дженоа», «Интером» и «Наполи», проведя на поле в общей сложности 28 минут.