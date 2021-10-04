Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль прокомментировал поражение своей команды от «Астаны» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Нет вопросов – «Астана» заслужила победу. Они были очень мотивированы, а у нас не было духа и энергии. Не понимаю, почему у нас не было мотивации. Скажу правду – соперник заслужил эту победу», – сказал Паскуаль на пресс-конференции после матча.

По словам тренера, в перерыве игроки «Зенита» проанализировали свои ошибки и вроде бы поняли, как действовать дальше, но в третьей четверти «Астана» вновь сделала мощный рывок, а хозяева продолжили ошибаться.

«В такой игре обязательно надо показывать характер и лицо. У нас этого не было. Мы делали все неправильно», – сказал Паскуаль.

Напомним, игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 69:83.