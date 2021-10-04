Американский боец ММА Джастин Торнтон скончался от травм, полученных в результате поражения нокаутом на турнире промоушена кулачных боёв Bare Knuckle FC.

Поединок состоялся 20 августа в Миссисипи (США). Торнтон встречался с Диллоном Клеклером и уже на 19 секунде боя был отправлен в нокаут и впоследствии госпитализирован. По информации MMAFighting, боец был частично парализован. В течение нескольких недель он оставался в больнице и боролся с инфекцией, вызванной повреждением спинного мозга.

Глава промоушена Дэвид Фельдман выразил соболезнования в связи с трагедией.

«Мы очень опечалены, узнав о смерти одного из наших бойцов, Джастина Торнтона, выступавшего на турнире BKFC 20. Выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье и близким», — приводит слова Фельдмана MMAFighting.