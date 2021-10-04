Финал Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2023/24 состоится в Орлеане (Франция) в период с 7 по 10 декабря 2023 года. Об этом сегодня, 4 октября, объявил Международный союз конькобежцев (ISU).

При этом место проведения финала Гран-при в сезоне-2022/23 до сих пор не определено. Соревнования запланированы на 8-11 декабря 2022 года.

Напомним, ранее ISU опубликовал календарь юниорской серии Гран-при на следующий сезон. Россия не вошла в список стран, которые примут соревнования. Ознакомиться с датами проведения этапов можно по ссылке.

Также стало известно, что ISU обновил критерии выхода в финал ЮГП в текущем сезоне. Выступить в решающей стадии соревнований смогут победители этапов, также по одной путевке получат одиночники из Японии, которая будет принимающей стороной.