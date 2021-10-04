Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вошел в состав команды на предсезонный матч с «Колорадо Эвеланш».

Состав «Миннесоты» опубликовал журналист Майкл Руссо у себя в «Твиттере». Для Капризова предстоящая игра станет дебютной в рамках предсезонки.

Главный тренер «Уайлд» Дин Эвансон оценил нынешнее состояние российского игрока. По его словам, Капризов отлично проявляет себя на тренировках.

«Это просто машина. Он прекрасно выглядит на тренировках. Очень хочу посмотреть, как их тройка проявит себя. На тренировках они смотрятся просто здорово. Теперь посмотрим на них в игре», — сказал Эвансон.

Напомним, в сентябре текущего года 24-летний Капризов подписал пятилетнее соглашение с «Миннесотой». В общей сложности хоккеист заработает 45 миллионов долларов (по 9 млн за сезон).