Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычёв прокомментировал возможный уход Марко Николича с поста главного тренера московского «Локомотива».

«Мне очень нравился специалист, видно, что он строил серьезный коллектив. Ребята о нем отзывались с теплотой, и внутренняя атмосфера в команде была на должном уровне, и все это отмечали. И по игре «Локомотив» был симпатичен. Его будет не хватать точно», — приводит слова Сычева «Матч ТВ».

Напомним, ранее появилась информация, что Николич вскоре покинет «Локомотив». Возможно, специалист продолжит тренерскую карьеру в итальянской «Специи».

Сейчас «железнодорожники» идут на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 17 очков после 10 туров.

Под руководством Николича «Локомотив» занял второе место в сезоне-2019/20, стал третьим в сезоне-2020/21 и завоевал Кубок России.