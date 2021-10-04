Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал отсутствие полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского в составе команды на предстоящие матчи отбора на ЧМ-2022.

«Вся страна не может спать — уже сколько времени только Малиновский, какой подонок Петраков, должен позвонить, извиниться, на колени стать. Я уже всё сказал насчёт Малиновского, всю правду, но правда в нашей стране никому не нужна. Меня здесь научили и сказали, что в нашей стране говорить правду нельзя», — заявил Петраков на пресс-конференции.

Напомним, Петраков возглавил сборную Украины после отставки Андрея Шевченко, под руководством которого команда дошла до четвертьфинала Евро-2020. У Малиновского возник конфликт с новым наставником. Ранее футболист подробно объяснил, в чем заключается недопонимание.

9 октября сборная Украины на выезде сыграет с Финляндией, а 12 октября на своем поле примет Боснию и Герцеговину. Команде точно не смогут помочь Александр Зинченко, Виталий Миколенко, Виталий Буяльский и Денис Бойко.