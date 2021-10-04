Сестры Аверины стали лучшими на международном турнире в Москве, «Зенит» сенсационно уступил «Астане». Эти и другие новости дня — в дайджесте Неваспорт за 4 октября.

«Зенит» проиграл «Астане» в Единой лиге ВТБ

«Зенит» на своем паркете принимал «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и сенсационно проиграл с разницей в 14 очков — 69:83. Подопечные Хави Паскуаля, выигравшие «регулярку» в прошлом году, считались фаворитами матча. «Астана» в прошлом сезоне стала предпоследней.

Боец ММА умер после нокаута

Американский боец ММА Джастин Торнтон скончался от травм, полученных в результате поражения нокаутом на турнире промоушена кулачных боёв. Роковой поединок состоялся 20 августа, после этого Торнтон находился в больнице и был частично парализован.

Зинченко пропустит ближайшие матчи сборной Украины

Сборная Украины по футболу подходит к предстоящим матчам отбора на ЧМ-2022 с кадровыми потерями. Как сообщил главный тренер Александр Петраков, помочь команде не смогут Виталий Миколенко, Виталий Буяльский, Денис Бойко и Александр Зинченко.

ФФККР вновь проведет Кубок Первого канала

Федерация фигурного катания России планирует вновь провести командный турнир Кубок Первого канала, который впервые состоялся в прошлом сезоне. В соревнованиях принимали участие лучшие фигуристы страны, разделенные на две команды.

Акатьева и Жилина вышли в финал юниорской серии Гран-при

ISU огласил критерии выхода фигуристов в финал юниорской серии Гран-при. В этом году финалистами станут все спортсмены, одержавшие победы на этапах серии. Таким образом, от России уже вышли Софья Акатьева, Вероника Жилина и Аделия Петросян, Кирилл Сарновский, Глеб Лутфуллин и Илья Яблоков, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев и Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол и Ирина Хавронина/Дарио Чиризано.

Сестры Аверины выиграли международный турнир

Российская гимнастка Дина Аверина победила в индивидуальном многоборье на международном турнире Olympico Cup-2021, который состоялся в Москве. Второе место заняла ее сестра Арина, третьей стала еще одна россиянка Лала Крамаренко.