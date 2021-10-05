Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 3 (1+2) очка в выставочном матче с «Колорадо». Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу команды россиянина. Форвард был признан первой звездой.

Капризов вышел на лед в составе «Уайлд» после подписания нового соглашения с командой. Оно рассчитано на 5 лет. Россиянин получит 45 миллионов долларов.

Форвард забил победный гол в матче. Всего на льду он провел 19 минут и 20 секунд. Капризов сделал 1 бросок, 1 силовой прием, 2 блока и перехват. Дважды он ошибся – потерял шайбу.

Напомним, Кирилл Капризов выступает в КХЛ с прошлого сезона. По его итогам он был признан новичком года. В 55-ти матчах регулярного чемпионата россиянин набрал 51 очко. В семи играх Кубка Стэнли – 3 очка.