Нападающий «Торонто» Кирилл Семенов набрал 2 (0+2) очка в выставочном матче против «Оттавы». Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу «Торонто».

Россиянин, в первый раз, отличился на 59-й минуте. Он начал атаку, которая привела к победной шайбе «Лифс». В самой концовке матча Кирилл упрочил преимущество команды. Он оформил передачу на пустые ворота Пьеру Энгваллу.

Семенов находился на льду 16 минут и 16 секунд. Это третье игровое время среди форвардов «Торонто». Из них 3.09 Кирилл сыграл в меньшинстве. Полезность российского нападающего – «+2».

В активе Семенова 2 броска в створ ворот, 1 хит и 1 блок. На вбрасываниях Кирилл выиграл 5 попыток из 12 и набрал эффективность в 42 процента.

Напомним, в мае 2021 года Семенов подписал однолетний контракт новичка с «Торонто Мейпл Лифс».