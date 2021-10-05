Форвард сборной Франции и «Пари-Сен-Жермен» Килиан Мбаппе поделился своим мнением о выступлении за сборную Франции после чемпионата Евроаы-2020. Тогда 22-летний нападающий подвергался общественной критике.

Мбаппе рассказал, что не брал деньги за выступление в сборной Франции. Он заявил о готовности играть за национальную команду бесплатно до конца карьеры. И, прежде всего, форвард не хотел бы создавать проблемы сборной Франции.

«Говорили, что мое эго было той причиной, что заставило сборную Франции проиграть, что я хотел слишком многого и что без меня, следовательно, команда могла бы победить», – вспомнил слова критиков Мбаппе.

Он добавил, что готов уйти из сборной Франции, если команда «будет счастливее» без него.

Мбаппе обсудил эту проблему с президентом федерации футбола Франции. 22-летний форвард высказал свое недовольство тем, что его называли обезьяной за нереализованный пенальти в ворота сборной Швейцарии. Однако он не снимает с себя вины за промах.

В сезоне 2021/2022 Мбаппе сыграл в девяти матчах за «ПСЖ», забил 4 года и отдал 3 результативные передачи.