Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике из Америки Симона Байлз попала на обложку журнала Time.

Ранее спортсменка оказалась во главе списка самых влиятельных людей по версии американского еженедельного журнала в категории «Титаны».

24-летняя гимнастка разместила фото обложки в своем Instagram. Она подписала пост словами: «До сих пор в шоке».

Напомним, на прошедшей в Токио Олимпиаде Симона досрочно завершила выступление в командном многоборье. Гимнастка отказалась от участия в индивидуальном многоборье. Оня также снялась с финала соревнований на брусьях, опорном прыжке и вольных упражнениях. Однако даже это не помешало ей завоевать две медали Олимпиады. В активе спортсменки серебро в командном многоборье и бронза за выступления на бревне.

Симона Байлз четыре раза побеждала на Олимпийских играх, 24-летняя гимнастка является 19-кратной чемпионкой мира.