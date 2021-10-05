Встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Локомотивом» пройдет сегодня, 5 октября, в Санкт-Петербурге. Матч пройдет в «Ледовом дворце».

Питерская команда после 13 встреч идет третьей на западе. В активе команды Валерия Брагина 19 очков. Команда отстает от лидера – московского «Динамо», на 3 очка. СКА из 13 проведенных матчей проиграли четыре. Самое обидное поражение случилось недавно. Подопечные Валерия Брагина смогли перевести игру в овертайм, отыгравшись с 4:1 в третьем периоде, но буллиты не удались.

Накануне СКА обыграл «Нефтехимик» со счетом 2:0. При этом скромный клуб из Нижнекамска смотрелся не сильно хуже питерцев.

«Локомотив», после смены тренера, стал играть лучше. Правда пока команда занимает седьмое место в Западной конференции. Ярославцы набрали 14 очков. В последнем матче «Локомотив» одержал победу над «Витязем» со счетом 4:1.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на официальном сайте СКА.

Матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Локомотивом» пройдет сегодня, 5 октября. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.