Форвард лондонского «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал, что помогло ему получить нужный уровень мотивации перед стартом чемпионата Европы-2020. Турнир прошел этим летом.

Лукаку заявил, что ему было сложно играть с Россией после инцидента с Кристианом Эриксеном.

«Когда я был в «Интере», то проводил с Кристианом больше времени, чем со своей матерью, сыном или братом», – заявил Ромелу.

Напомним, Кристиан Эриксен упал без сознания в концовке первого тайма матче ЕВРО-2020 между сборными Финляндии и Дании.

По дороге на стадион в Санкт-Петербурге Лукаку нужно было как-то «завестись». Он решил, что будет играть ради бывшего партнера по «Интеру» – Кристиана Эриксена, во время всего турнира. Так Лукаку решил выразить поддержку другу.

Напомним, на чемпионате Европы-2020 Лукаку вышел на поле в пяти матчах за сборную Бельгии. Форвард забил четыре мяча.