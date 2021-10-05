Тренер сборной Норвегии Эрик Мюр рассказал, что считает двукратного обладателя Кубка мира Александра Большунова лучшим лыжником за последние несколько лет.

Эрик Мюр заявил, что был бы удивлен, если бы Большунов, помня предыдущие заслуги, успокоился перед Олимпиадой. Тренер норвежцев считает российского лыжника лучшим в мире за последние два года. Он заявил, что победа над Александром считается престижной.

«Он непобедимый. Безусловно, непревзойденный мастер», – заявил Эрик Мор.

Специалист добавил, что сборная Норвегии старается построить тренировочный процесс так, чтоы победить Александра. Однако тренер заявил, что в спринте против между Клэбо и Большуновым он поставил бы на Йоханнеса.

Напомним, в прошлом сезоне на марафонской гонке чемпионата мира Клэбо и Большунов не поделили финишный коридор. Россиянин сломал палку и его обошел еще один преследователь – Эмиль Иверсен. В результате Йоханнес был дисквалифицирован, а Александр получил серебряную медаль. Победителем стал Иверсен.