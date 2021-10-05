Сегодня, 5 октября, Солнцевский суд Москвы приступит к рассмотрению иска бывшего игрока сборной России по футболу и тренера волгоградского «Ротора» Дмитрия Хохлова к Facebook. Он хочет, чтобы социальная сеть перестала блокировать его фамилию и выплатила 150 миллионов рублей.

Судебное заседание начнется в 12:00 по московскому времени. Хохлов просит суд обязать социальную сеть снять блокировку с упоминаний его фамилии в постах и комментариях. Дополнительно Дмитрий планирует получить 150 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

Эксперты подтвердили, что требования Хохлова оправданны. Социальные сети, принадлежащие Facebook часто блокируют аккаунты, которые используют слово «хохол» и его производные.

Дмитрий Хохлов – чемпион и обладатель Суперкубка России и Нидерландов. Футболист более 50 раз вышел на поле за национальную команду страны. Сейчас Хохлов работает главным тренером ФК «Ротор», выступающего в ФНЛ.